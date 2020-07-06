Песков выразил надежду о сохранении профессионального уровня "Ведомостей"

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не намерены и не имеют права вмешиваться в ситуацию в редакции "Ведомостей", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю, мы, безусловно, желаем журналистскому коллективу "Ведомостей" и собственникам издания прийти к взаимоустраивающему решению таким образом, чтобы газета продолжала функционировать на том же высоком профессиональном уровне, на котором она это делала до сих пор", - отметил он.

Требования журналистского профсоюза к владельцу "Ведомостей" он комментировать отказался, отметив, что "все зависит от кодекса каждого издания, он везде разный и издания работают по-разному".

На прошлой неделе стало известно, что профсоюз "Ведомостей", в который вошло больше половины сотрудников редакции, потребовал от владельца издания Ивана Еремина и гендиректора Михаила Нелюбина не сокращать штат и зарплаты, гарантировать исполнение редакционной "Догмы", а также прекратить "практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакции".

Председататель профсоюза Бэла Ляув предупредила, что если все требования не будут выполнены, журналисты оставляют за собой право на забастовку. Пока владельцы издания согласились выполнить только одно и разрешили сотрудникам оставаться на удаленке до конца лета.

Еремин и Нелюбин готовы обсудить требования журналистов на ближайшем совете директоров, но считают, что конфликта в редакции нет, заявил представитель владельца издания. Они подчеркнули, что готовы к диалогу, хотя профсоюз представляет далеко не всех сотрудников компании и большинство требований не относятся к трудовому праву.

Еремин назвал письмо профсоюза "манифестом, основанным на эмоциях и страхах и состоящим из смутных угроз и расплывчатых обвинений в адрес главного редактора" Андрея Шмарова.

Еремин в лице АО "Саппорт" стал единственным владельцем компании БНМ, издателя "Ведомостей". Еще в начале сделки по перепродаже издания, в марте и.о. главного редактора газеты стал Шмаров. Несмотря на протесты журналистов, в июне совет директоров утвердил Шмарова в должности. Из редакции ушли все заместители главного редактора, шеф-редактор сайта и руководители отделов экономики и культуры. 23 июня гендиректор БНМ Глеб Прозоров сообщил "Интерфаксу", что покидает свой пост, его место занял Михаил Нелюбин.