Журналисты "Ведомостей" выдвинули экономические и этические требования к владельцу издания

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Профсоюз "Ведомостей", в который вошло больше половины сотрудников редакции, потребовал от владельца издания Ивана Еремина и гендиректора Михаила Нелюбина не сокращать штат и зарплаты, а также прекратить "практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакции", пишет "Коммерсантъ".

Всего в перечне требований журналистов 12 пунктов. Если они не будут выполнены в ближайшее время, профсоюз может объявить забастовку, сообщила председатель профсоюза Бэла Ляув.

Редакция требует, чтобы владелец гарантировал соблюдение "Догмы" - выработанных ранее правил по работе журналистов издания.

Также она требует гарантировать, чтобы решение о публикации статей принималось с участием профильного редактора; гарантировать, что юридическую экспертизу и оценку рисков от публикаций будут проводить штатные юристы издания; закрепить в трудовых договорах право на свободное посещение офиса и удаленной работы; гарантировать, что условия трудовых договоров не будут пересмотрены в сторону ухудшения и продлить режим самоизоляции сотрудников до 31 августа.

По словам Ляув, руководство издания исполнило только требование разрешить работать удаленно до конца лета. "Все остальное даже не готово обсуждать в согласительной комиссии", добавила она.

После смены собственника, гендиректора и утверждения главного редактора в газете началась цензура, люди стали увольняться, а оставшиеся сотрудники "обоснованно опасаются за нарушение своих трудовых прав", объяснила Ляув.

Еремин ранее поручал подготовить предложения по сокращению затрат на газету гендиректору Глебу Прозорову, говорят источники "Коммерсанта" в редакции, но тот уволился в конце июня. Новый гендиректор Михаил Нелюбин ответил профсоюзу, что руководство издания готово рассматривать требования журналистов только в сентябре, когда состоится совет директоров.

Андрей Шмаров возглавил редакцию "Ведомостей" в марте 2020 года, после того, как прежние владельцы издателя газеты Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились о продаже компании совладельцу "Версии" Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу. У Шмарова начался конфликт с редакцией: журналисты утверждали, что и.о. главреда запрещал им публиковать материалы по социальным опросам "Левада-центра" и критиковать поправку в Конституцию об "обнулении" президентских сроков, а также правил публикации про "Роснефть".

29 мая в "Ведомостях" сообщили, что сделка по продаже БНМ закрыта, новым владельцем издания стал основатель "ФедералПресс" Иван Еремин в лице АО "Саппорт". Новый совет директоров БНМ в середине июня утвердил Шмарова главным редактором "Ведомостей", хотя журналисты предлагали свою кандидатуру.

После этого о намерении уволиться заявили пять заместителей главного редактора - Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Они, а также руководители отделов культуры и экономики ушли из редакции 2 июня.

Консультирующий редакцию адвокат по трудовым спорам и член экспертного совета Комитета по труду и социальной политике Госдумы Павел Андреев рассказал "Коммерсанту", что в "Ведомостях" было "множество удалений публикаций, запрета на их выход, на одну из статей Шмаров прислал заключение стороннего адвоката, хотя штатный юрист не имел к ней замечаний". Редакция уполномочила Андреева провести с Ереминым переговоры об этих требованиях, а в случае их невыполнения — "запустить процедуру начала коллективного трудового спора вплоть до забастовки".