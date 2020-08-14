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Минздрав РФ не делал США официальных предложений по разработке вакцины

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения РФ не направляло Вашингтону официальных предложений по сотрудничеству в области разработки вакцины от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что США отказались от предложения РФ по сотрудничеству в разработке COVID-вакцины.

Как отмечали собеседники телеканала, проекту администрации США "Операция "Сверхзвуковая скорость", направленному на ускорение разработки вакцины от COVID-19, было предложено "беспрецедентное сотрудничество. По их словам, Россия открыта для обмена информацией о вакцине, что позволило бы американским фармацевтическим компаниям производить российскую вакцину в США.

Однако, как отметили собеседники CNN, "США в настоящее время закрыты" для российских медицинских достижений. "С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение не принимаются в США из-за этого недоверия", - сказал телеканалу высокопоставленный российский чиновник.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 под названием "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания. Всего в мире сейчас разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса.

США коронавирус Минздрав РФ

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