Полностью обеспечить РФ COVID-вакциной планируется в течение года

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производства вакцины от коронавируса в 5 млн доз в месяц планируется достичь в декабре-январе.

"Выйдут на проектную мощность в декабре-январе. Порядка 5 млн вакцин в месяц, в течение года вся страна будет обеспечена", - сказала Гинцбург журналистам в среду.

Он отметил, что "сейчас бессмысленно говорить о стоимости (вакцины - ИФ), только раздражать конкурентов или тех, кто может профессионально оценить". По словам учtного Дениса Логунова, примерная стоимость аналогичных препаратов за рубежом - от 5 до 30 долларов за дозу.

Ранее в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что первая партия российской вакцины от коронавируса будет выпущена в течение двух недель, первыми препарат получат люди из групп риска.

Во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат, как было объявлено на заседании, будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система").

Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин заявил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.