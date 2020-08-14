В России коронавирус нашли еще у 5 065 человек

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 065 случаев в 83 регионах следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Суточный прирост практически не изменился по сравнению с четвергом. Накануне оперативный штаб сообщал о 5 057 новых случаях инфекции. 11 августа прирост уже опускался ниже отметки в 5 тыс. (4 985), и этот показатель был самым низким в России с конца апреля, когда в стране начался резкий рост заболеваемости.

За сутки умерли 114 человек, вылечились 6 568 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 912 823 случаев коронавирусной инфекции, 15 498 умерших и 722 964 выписанных. Лечение продолжает 174 361 человек.

Ситуация в регионах

В Москве к утру пятницы зарегистрированы 688 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 11 человек, выздоровели 1 350 пациентов.

По информации оперативного штаба, еще 159 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 156 - в Московской области, 154 - в Свердловской области, 130 - в Ставропольском крае, 128 - в Нижегородской области, 126 - в Ростовской области, 120 - в Красноярском крае, 110 - в Иркутской области, по 106 - в Омской области, Ханты-Мансийском АО. Также 104 новых случая - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.