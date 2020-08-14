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Что произошло за день: пятница, 14 августа

Забастовки белорусских рабочих, возвращение 32 задержанных россиян и планы Минобороны РФ засекретить данные

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержанных в Белоруссии россиян вернули на родину. В Россию приехали 32 из 33 граждан, которых в Минске назвали членами ЧВК "Вагнер". У еще одного человека из группы есть белорусское гражданство, поэтому он остался в Белоруссии, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

- К протестам в Белоруссии присоединились работники предприятий. Акции устроили сотрудники "Гродно Азота", "Нафтана", "БелАЗа", Минского автозавода, а также работники минского метро и учителя. К вечеру у здания правительства Белоруссии собрались несколько тысяч человек.

- Александр Лукашенко предостерег рабочих от забастовок и призвал белорусов "не высовываться" на улицы. Он также опроверг сообщения об отъезде из страны. Светлана Тихановская призвала мэров всех белорусских городов организовать мирные акции протеста 15 и 16 августа, а также предложила создать Координационный совет для обеспечения трансфера власти. Между тем ЦИК Белоруссии объявил окончательные итоги президентских выборов: Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская - 10,1% голосов.

- В России за сутки зарегистрированы еще 5 065 случаев COVID-19. На Москву пришлись 688 новых случаев. В июле смертность в столице, по оперативным данным, превысила прошлогодний показатель на 7,2%, при этом коронавирус оказывался основной причиной смерти на 50% реже, чем в июне.

- В пятницу были опубликованы сведения о доходах российских госслужащих за 2019 год. Президент России Владимир Путин задекларировал доход в 9,726 млн руб., премьер-министр Михаил Мишустин - 18,2 млн руб. Среди министров самый высокий доход оказался у главы Минпромторга Дениса Мантурова (586,02 млн руб.), среди руководителей фракций Госдумы - у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (22,4 млн руб.).

- Минобороны РФ предложило засекретить информацию, касающуюся оборонной сферы. Согласно законопроекту, те сведения, которые не являются гостайной, предлагается отнести к категории конфиденциальных и охранять как семейную, адвокатскую или врачебную тайну. В министерстве пояснили, что это необходимо во избежание утечек в СМИ.

- МИД РФ предложил взимать с россиян деньги за их вывоз на родину. Компенсировать государству затраты, согласно проекту, необходимо будет в течение трех месяцев. В министерстве пояснили, что постановление предназначено для решения проблем отдельных туристов. Возвращение в страну россиян, застрявших за границей из-за коронавируса, останется безвозмездным.

- Россия и Мальта договорились о повышении налога на дивиденды. Ставка будет повышена до 15%.

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