В Минздраве не сочли сенсацией данные опроса врачей по поводу вакцины

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай не считает сенсацией данные опроса, согласно которому больше половины врачей не готовы вакцинироваться новым препаратом от коронавируса.

"Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения - это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий", - написал Салагай в своем телеграм-канале в пятницу.

Вместе с тем он призвал не путать доверие с "объективной оценкой эффективности и безопасности". "А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины. Министерство с вниманием относится к любой информации, поступающей от наших коллег-медиков. Эта информация также не станет исключением", - написал замминистра.

Ранее в СМИ появились результаты опроса в приложении "Справочник врача", в котором приняли участие 3 040 человек. Согласно этим данным, более половины респондентов не готовы прививаться вакциной, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и зарегистрированной в России, но каждый четвертый на вакцинацию согласен, остальные сомневаются.