Мосгорсуд оставил блогера Пыжа под арестом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение Мещанского суда о продлении ареста блогеру Андрею Пыжу, которому вменяют незаконное получение сведений, составляющих гостайну. Апелляция защиты отклонена.

Адвокат Светлана Байтурина просила перевести Пыжа под домашний арест в квартиру родственницы своего бывшего подзащитного - Андрея Баршая, который получил по "московскому делу" три года условно. Решение об аресте она назвала незаконным.

Пыж сказал в суде, что адвокат Алексей Хальзов, который был с ним при задержании, обманом заставил его подписать признание вины.

"Когда произошло задержание, я был очень напуган. (...) меня привезли в здание ФСБ через какое-то время и спрашивали почему я был в Луганске, в Украине, я объяснил, что у меня есть украинское гражданство, поскольку часто бывал в Киеве - я блогер, путешественник", - сказал он.

Прокурор возражала на доводы защиты и просила суд оставить Пыжа в СИЗО.

Пыж - гражданин России и Украины. Он ведет YouTube-канал Urbanturizm, где публикует ролики о вылазках на заброшенные или закрытые объекты. Сотрудники ФСБ задержали его 5 августа в Москве. Мещанский суд арестовал его до 5 октября.

Его обвиняют в незаконном получении гостайны, ее распространении или перемещении носителей таких сведений за границу. Он вину не признает.

Хальзов ранее говорил "Интерфаксу", что уголовное преследование Пыжа не связано с его видеоблогом.