Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:41Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

Мосгорсуд оставил блогера Пыжа под арестом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение Мещанского суда о продлении ареста блогеру Андрею Пыжу, которому вменяют незаконное получение сведений, составляющих гостайну. Апелляция защиты отклонена.

Адвокат Светлана Байтурина просила перевести Пыжа под домашний арест в квартиру родственницы своего бывшего подзащитного - Андрея Баршая, который получил по "московскому делу" три года условно. Решение об аресте она назвала незаконным.

Пыж сказал в суде, что адвокат Алексей Хальзов, который был с ним при задержании, обманом заставил его подписать признание вины.

"Когда произошло задержание, я был очень напуган. (...) меня привезли в здание ФСБ через какое-то время и спрашивали почему я был в Луганске, в Украине, я объяснил, что у меня есть украинское гражданство, поскольку часто бывал в Киеве - я блогер, путешественник", - сказал он.

Прокурор возражала на доводы защиты и просила суд оставить Пыжа в СИЗО.

Пыж - гражданин России и Украины. Он ведет YouTube-канал Urbanturizm, где публикует ролики о вылазках на заброшенные или закрытые объекты. Сотрудники ФСБ задержали его 5 августа в Москве. Мещанский суд арестовал его до 5 октября.

Его обвиняют в незаконном получении гостайны, ее распространении или перемещении носителей таких сведений за границу. Он вину не признает.

Хальзов ранее говорил "Интерфаксу", что уголовное преследование Пыжа не связано с его видеоблогом.

Мосгорсуд Андрей Пыж Светлана Байтурина Андрей Баршай ФСБ Мещанский суд Украина

Новости по теме

Новости

Отменен заочный арест россиянки, трижды голосовавшей по Конституции РФ в Израиле

Пандемия коронавируса

Прививку от короновируса вакциной "Вектора" придется обновлять

Пандемия коронавируса

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ
Пандемия коронавируса

В Минпросвещения заявили о единичных случаях COVID-19 в школах

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Смертельный пожар в красноярской клинике устроил пациент

Смертельный пожар в красноярской клинике устроил пациент

Хуснуллин сообщил о нехватке рабочей силы на российских стройках

Хуснуллин сообщил о нехватке рабочей силы на российских стройках

В МЧС назвали предварительную причину пожара в клинике Красноярска

Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 5 762 случая COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 5 762 случая COVID-19
Навальный попал в больницу

Оппозиция сообщила, где нашли "Новичок", которым якобы отравили Навального

Оппозиция сообщила, где нашли "Новичок", которым якобы отравили Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');