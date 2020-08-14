Заработок Мишустина перед переходом в правительство чуть снизился

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Михаил Мишустин в свой последний год работы в Федеральной налоговой службе заработал чуть меньше, чем в 2018 г, но благодаря супруге совокупный доход семьи будущего премьера несколько вырос.

Согласно данным о доходах членов правительства, опубликованным на сайте кабмина, доход Мишустина за 2019 год составил 18,2 млн рублей. Это примерно на 800 тыс. рублей меньше 2018 года, когда, согласно данным на портале ФНС, глава налогового ведомства заработал около 19 млн рублей.

Общая сумма складывается из доходов по месту работы и процентов по банковским депозитам, на которые размещены ранее заработанные средства (до того, как возглавить ФНС в 2010 г, Мишустин несколько лет проработал в инвестбанковском бизнесе), прокомментировали в пресс-службе правительства.

"Михаил Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. В 2010 году при переходе на государственную службу господин Мишустин передал принадлежащие ему активы супруге", - отметили в пресс-службе.

Доход супруги Мишустина, согласно декларации, в 2019 году составил 54,8 млн рублей, увеличившись по сравнению с данными за 2018 год на 14,9%. "В эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках", - отметил представитель Белого дома.

Из опубликованных в пятницу данных следует, что общий доход четы Мишустиных вырос в 2019 году на 9,44% и составил 73 млн рублей.

Кроме того, в пользовании у четы Мишустиных и их сына находится квартира площадью 141,6 кв.м., а в 2019 году к этой недвижимости добавился участок площадью 5500 кв. м. и дом площадью 861,2 кв. м. Помимо этого, в декларации указано, что супруге Мишустина принадлежит кроссовер Ford Kuga.