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Российские биржевые индексы выросли в пределах 0,4% на открытии торгов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций во вторник открылись смешанной динамикой цен blue chips на разнополярных внешних сигналах. В росте лидируют бумаги золотодобывающих компаний, которые дорожают вслед за золотом.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,4% и составил 3063,32 пункта. Индекс РТС вырос на 0,1%, до 1309,81 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,6%.

Доллар подешевел на 12 копеек, до 73,61 рубля. Золото подорожало на 0,6%, до $2010,2 за тройскую унцию.

Подорожали рублевые акции "Селигдара" (+3,6% и +5,9% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (+2,5%), ПАО "Полюс" (+2%), Petropavlovsk (+1,9%).

Также подросли котировки "РусГидро" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Яндекса" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%).

Просели котировки "Мечела" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

В США индексы в понедельник показали смешанную динамику в пределах 0,3-1%, при этом S&P 500 (+0,3%) вплотную приблизился к рекордному уровню закрытия, но вновь не сумел его преодолеть на фоне низкой активности участников рынка и сохраняющейся неопределенности вокруг нового пакета мер поддержки экономики США.

Подъем так называемых циклических акций энергетического и финансового секторов, чувствительных к состоянию экономики, способствовал восстановлению рынка с мартовских минимумов, отмечает The Wall Street Journal. Однако темпы роста замедлились в последние недели на фоне препятствий на пути экономического подъема, зашедших в тупик переговоров в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер и напряженности в отношениях с Китаем.

По данным СМИ, переговоры между США и КНР на тему выполнения условий торговой сделки в формате видеоконференции, ожидавшиеся в субботу, 15 августа, были отложены на неопределенный срок.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе снизился до 3,7 пункта, при прогнозах снижения до 15-17 пунктов с июльских 17,2 пункта.

Индекс доверия американских строительных компаний, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в августе поднялся на 6 пунктов и достиг 78 пунктов, что является максимальным уровнем с декабря 1998 года.

Улучшению настроений содействовало ослабление ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, отмечает Trading Economics. Консенсус-прогноз экспертов предполагал показатель на уровне 73 пунктов.

Во вторник в Азии динамика индексов также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%) на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies к ключевым для ее работы компонентам. Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba.

Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что она отзывает законодателей с летних каникул на этой неделе для голосования за ранее подготовленный законопроект о защите почтового ведомства. В письме к конгрессменам-членам палаты Пелоси сообщила, что на голосование будет вынесен законопроект, запрещающий вносить любые изменения в услуги почтового ведомства, которые были введены с 1 января 2020 года.

Ее помощник сказал, что, вероятно, заседание может состояться в субботу текущей недели.

Эти новости оказали некоторую поддержку рынку, отмечает MarketWatch. Однако перспективы принятия дополнительной экономической помощи для поддержки американских работников и бизнеса остаются неопределенными, после того как переговоры и новом пакете стимулирующих мер зашли в тупик.

Тем временем, на нефтяном рынке цены умеренно снижаются на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином. К 10:02 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,4%, до $45,19 за баррель, в понедельник контракт подорожал на 1,3%. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на NYMEX на 0,6%, до $42,64 за баррель, в минувшую сессию WTI подорожала на 2,1%.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.

США Китай РТС Мосбиржа ОПЕК Brent WTI

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