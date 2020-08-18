Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:38Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 881 858+209 672

Brent подешевела до $45,27 за баррель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

К 8:18 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,22%), до $45,27 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,57 (1,3%).

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,15 (0,35%), до $42,74 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,88 (2,1%).

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам. Ведомство также добавило 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Трейдеры, которые следят за динамикой фондового рынка США, становятся более оптимистичными насчет восстановления экономики: оно может происходить быстрее, чем ожидалось.

"Эта уверенность благоприятно влияет на нефтяной рынок, поскольку разговоры о более активном спросе на нефть в не очень далеком будущем способствуют росту цен", - пишет AxiCorp.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.

Brent WTI США Китай Huawei ОПЕК

Новости по теме

Новости

Совершено покушение на главу МВД Южной Осетии

Что случилось этой ночью: вторник, 18 августа

РФ впервые с начала пандемии вывезла российских детей из Сирии

Трамп пообещал помиловать "очень важного человека"

Генконсульство РФ в США сообщило об угрозах неизвестного

В Конгрессе США осудили готовность РФ оказать военную помощь Лукашенко

В Конгрессе США осудили готовность РФ оказать военную помощь Лукашенко

Массовая акция протеста прошла у изолятора на улице Окрестина в Минске

Лукашенко пригрозил протестующим "реакцией России"

Лукашенко пригрозил протестующим "реакцией России"

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Тысячи протестующих вышли к минскому СИЗО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');