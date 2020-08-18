Brent подешевела до $45,27 за баррель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

К 8:18 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,22%), до $45,27 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,57 (1,3%).

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,15 (0,35%), до $42,74 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,88 (2,1%).

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам. Ведомство также добавило 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Трейдеры, которые следят за динамикой фондового рынка США, становятся более оптимистичными насчет восстановления экономики: оно может происходить быстрее, чем ожидалось.

"Эта уверенность благоприятно влияет на нефтяной рынок, поскольку разговоры о более активном спросе на нефть в не очень далеком будущем способствуют росту цен", - пишет AxiCorp.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.