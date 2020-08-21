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Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ

Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, который разрешит регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ), сообщает сайт правительства.

"Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы", - говорится в справке к документу, опубликованному на сайте кабинета министров.

В пресс-службе отметили, что услугой можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по регистрации транспортных средств уже проходит в некоторых флагманских офисах МФЦ в Москве.

Михаил Мишустин

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