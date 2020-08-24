Катя Рэй уйдет из совета директоров Petropavlovsk

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Независимый директор Petropavlovsk Катя Рэй по личным причинам покидает совет директоров, сообщила компания.

Вместо нее в совет директоров назначен Малай Мукерджи.

Менеджер индийского происхождения с хорошим знанием русского языка, на данный момент Мукерджи является независимым директором крупного индийского производителя стали JSW Steel и компании VA Tech Wabag. В 1993-2009 годах он работал в международном концерне Arcelor Mittal, в 2009-2011 годах возглавлял компанию Essar Steel Global. В общей сложности у него около 40 лет опыта в горнорудной и стальной промышленности, включая проекты в России и Восточной Европе.

Как говорится в сообщении Petropavlovsk, компания сейчас в процессе выбора независимых консультантов, которые помогут подобрать в совет дополнительных независимых директоров.

Рэй вошла в совет по решениям годового и затем внеочередного собрания акционеров. Кроме нее в совет вошли представитель крупнейшего акционера Petropavlovsk, компании "Южуралзолото" (ЮГК), Максим Харин и независимые директора Джеймс Кэмерон-младший и Шарлотта Филиппс. Основатель компании Павел Масловский в совет дважды не прошел.

Из всех четверых Катя Рэй была в каком-то смысле самым популярным директором, она на голосовании набрала свыше 91% - для этого ее кандидатуру должны были поддержать обе стороны корпоративного конфликта, который разразился в Petropavlovsk в конце июня.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 24% является ЮГК, которую контролирует семья депутата заксобрания Челябинской области Константина Струкова. Компаниям Everest и Slevin, объединенные интересы которых представляет экс-советник губернатора Челябинской области Николай Люстигер, принадлежит около 10%. Около 17% под управлением Prosperity.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого квартала замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.