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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.

По версии следствия, начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчукв ночь на 30 октября 2018 года напали на 23-летнюю дознавательницу в отделе полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено дело по факту группового изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Фигурантов дела, заявлявших о своей невиновности, уволили из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за распитие алкоголя на рабочем месте.

В декабре 2019 года Галиев и Матвеев были приговорены к семи, а Яромчук - к шести годам колонии общего режима. Суд также солидарно взыскал с них 3 млн рублей в счет возмещения морального вреда. Перед этим гособвинение требовало приговорить Галиева и Матвеева к девяти, а Яромчука - к восьми годам лишения свободы. Апелляционные жалобы на приговор первой инстанции подали все трое обвиняемых, потерпевшая и гособвинитель.

3 июня двое из трех высокопоставленных полицейских, Матвеев и Галиев, обвинявшихся в изнасиловании дознавательницы, были полностью оправданы Верховным судом Башкирии. Третьему обвиняемому, Яромчуку, наказание было снижено с шести до четырех лет лишения свободы.

Уфа МВД РФ

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