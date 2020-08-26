Что произошло за день: среда, 26 августа

Потоп в Третьяковке, взрыв в Москве и православие в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы. В доме на улице Кубинка Можайского района столицы начался пожар, который был через несколько часов потушен. Пострадали четыре человека. По предварительным данным, очаг возгорания находился в жилой комнате, газовое оборудование на кухне исправно. Предположительно, причиной ЧП мог стать взрыв неизвестного баллончика в одной из комнат квартиры на втором этаже.

- Путин потребовал проверить, как был утрачен госконтроль в БСК. Президент напомнил, что доля государства в "Башкирской содовой компании" была 62%, а внезапно стала 38%. Генпрокуратура начала проверку, по итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о мерах по возврату имущества государству.

- Во время ливня протекла крыша в Третьяковке. Инцидент произошел в здании на Крымском валу. Галерее пришлось закрыть все экспозиции и выставки. Картины в результате протечки крыши не пострадали. Причиной ЧП стала изношенность ливневой канализации. В столице за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков, в городе объявлен "оранжевый" уровень опасности.

- Омские врачи попросили Charite объяснить вывод об отравлении Навального. Медики также выступили в защиту коллег, лечивших оппозиционера. В открытом письме они сообщили, что люди, не имеющие медицинского образования, "навешивают оскорбительные ярлыки" на медиков, угрожают расправой. В Кремле заявляют, что не согласны с утверждениями об отравлении Навального до тех пор, пока не будет обнаружено отравляющее вещество.

- Москвичам предложили поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса. Присоединиться к совместной с центром Гамалеи программе смогут 40 тысяч человек. В столице за сутки 640 заболевших, в РФ в целом - 4676 новых эпизодов COVID-19.

- Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлесс женщин. Министр осудил полицейских, которые попросили одеться женщин, отдыхавших на пляже без верха купальника.

- РПЦ решила проповедовать среди папуасов. Восточный Тимор и Папуа - Новая Гвинея включены в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ, который был учрежден в конце 2018 года в ответ на действия Константинополя на Украине