Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Пострадавшие американские военные от тарана российским БТР в Сирии, протест с задержанием в Минске, задымление на уральской шахте

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На шахте на Урале произошло задымление. Около 200 горняков эвакуировано.

- CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии. По данным телеканала, несколько американских военных получили травмы, когда в их автомобиль врезалось российское транспортное средство. В Совете национальной безопасности США назвали небезопасными и непрофессиональными действия военных РФ. Глава комитета начштабов США и начальник Генштаба РФ провели телефонный разговор.

- ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске. Как сообщают СМИ, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле - всего около 100 человек. Также правозащитники насчитали 14 задержанных.

- Глава стачкома "Гродно Азот" покинул Белоруссию. Он рассказал, что в минувшую пятницу его пытались задержать правоохранительные органы, но не сделали это из-за большего числа присутствовавших с ним соратников. Сейчас он находится в Варшаве.

- Комиссар ЕС по торговле ушел в отставку из-за нарушения коронавирусного режима. Фил Хоган недавно присутствовал на ужине гольф-компании в отеле на западе Ирландии в числе примерно 80 гостей. Это является грубым нарушением введенных ирландским правительством ограничений в связи с коронавирусом.