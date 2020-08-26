Глава стачкома "Гродно Азот" покинул Белоруссию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава стачечного комитета "Гродно Азот" Юрий Рововой выехал в Польшу

"Я нахожусь в Варшаве. Пришлось мне уехать", - сказал Рововой в видеообращении.

Он рассказал, что в минувшую пятницу его пытались задержать правоохранительные органы, но не сделали это из-за большего числа присутствовавших с ним соратников. По мнению Ровового, люди в штатском могли задержать его и "выбить признание о попытке свержения конституционного строя".

По словам Ровового, в пятницу и выходные он скрывался в Белоруссии, а после этого пересек границу и попросил в Польше убежища.

Как сообщалось, стачком "Гродно Азот" на прошлой неделе предложил провести голосование среди работников цехов по вопросу поэтапной и согласованной с руководством завода приостановки производства. Подавляющее большинство тогда высказалось "за" приостановку.

В настоящее время "Гродно Азот" работает в штатном режиме.