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В МИД РФ заявили, что переговоров об обмене Уилана не ведется

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергли сообщения о якобы ведущихся переговорах по обмену задержанных в России граждан США на россиян, в частности, и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Действительно, в последнее время в СМИ регулярно появляются публикации о подготовке обмена американских граждан, в том числе недавно осужденного в России Пола Уилана, на граждан России, содержащихся в американских тюрьмах. Как ранее уже отмечалось представителями руководства МИД РФ, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности", - казала она на брифинге.

Захарова напомнила, что 24 марта глава МИД РФ Сергей Лавров направил госсекретарю США Майку Помпео устное послание, в котором призвал официальный Вашингтон освободить находящихся в американских тюрьмах россиян по гуманитарным соображениям в связи с распространением коронавируса в США.

Мосгорсуд приговорил Уилана, который, кроме американского, имеет гражданство Ирландии и Канады, а также подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Ранее осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран.

Защита американца сообщала, что располагает неподтвержденной пока информацией, что его обмен может состояться в сентябре. Позже адвокат Уилана рассказал, что переговоры продолжаются, но американская сторона не активно в них участвует.

МИД США Мария Захарова Пол Уилан

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