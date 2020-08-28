Почти 50% родителей высказались против медицинских масок в школах

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Почти половина (47%) родителей, имеющих детей школьного возраста, высказались против ношения детьми медицинских масок в школах, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Они обосновывают свою позицию тем, что "маска затрудняет работу лёгких" и "ребенок не сможет сидеть несколько часов в маске". Сильнее всего скептически к пользе ношения масок школьниками относятся родители в возрасте до 34 лет (63%).

При этом более трети (37%) родителей детей-школьников считают, что ученики в школах должны обязательно носить медицинские маски. При этом 26% респондентов готовы за свой счет обеспечить своих детей масками. Среди родителей в возрасте от 45 лет и старше эта доля составляет 31%.

Согласно опросу, 11% родителей школьников будут настаивать, чтобы их дети надевали медицинские маски, только в том случае, если школа предоставит их бесплатно. По результатам исследования, 16% родителей школьников не знают, следует ли настаивать на том, чтобы их ребенок носил в школе маску, или нет.

Опрос был проведен 26-27 августа среди 1000 респондентов из родителей, имеющих детей школьного возраста, в 264 населенных пунктах, во всех федеральных округах России.