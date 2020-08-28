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Сотрудников Кремля не будут обязывать делать прививку от коронавируса

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации Кремля будут вакцинироваться от коронавируса добровольно, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как переболевший COVID-19, прививку делать не будет.

"Я не исключаю, что кто-то (из сотрудников администрации президента - BA) мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытания вакцины, но, конечно, о каком-то тотальном и обязательном вакцинировании речи идти не может. Когда вакцина будет доступна не только для участников испытаний, но и для всех желающих, каждый будет сам принимать решение", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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Он отметил, что никакого обязательства делать эту прививку у сотрудников кремлевской администрации нет. "У нас как у госсслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков подтвердил, что сам делать прививку делать не планирует. "Я переболел, и это, собственно, тот же самый эффект, что и вакцина)", - пояснил он.

Журналисты в свою очередь упомянули, что известно о случаях повторного заражения коронавирусом. "Это очень спорно, медики пока точно не знают, это повторное или не повторное", - ответил на это Песков.

Пресс-секретарь президента и его супруга Татьяна Навка переболели коронавирусом в мае. После лечения в больнице супруги две недели находились на карантине. Навка говорила, что перенесла болезнь легче, чем Песков.

Дмитрий Песков коронавирус

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