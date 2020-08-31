В РФ стартует второй этап исследования иммунитета к COVID-19

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор начинает второй этап исследования популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России: в нем примут участие четыре российских региона.

"Роспотребнадзор сообщает, что с 31.08.2020 стартует второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения Российской Федерации. Второй этап начнется в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тюменская область и Хабаровский край", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В ведомстве напоминают, что результаты проекта необходимы, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию и спрогнозировать, как она будет развиваться дальше, а также для выработки рекомендаций по противодействию COVID-19.

О планах запустить первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу в российских регионах глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала в апреле. В июне Роспотребнадзор уведомлял, что популяционный иммунитет будет оцениваться в трех пилотных субъектах РФ - в Хабаровском крае, Тюмени и Петербурге.