COVID-вакцинация групп риска в РФ планируется после ноября-декабря

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Первые вакцины от коронавируса для представителей групп риска начнут поступать в сентябре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Группы риска. Первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре. Дальше уже более массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря", - сказал Мурашко журналистам в понедельник.

Ранее сообщалось, что сейчас формируются группы добровольцев для пострегистрационных наблюдений. Уже набрано больше 2,5 тыс. человек, всего будет 40 тыс. добровольцев.

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Он добавил, что одна из его дочерей успешно привилась российской вакциной.

Вакцина "Спутник V" будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует РФПИ, который получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран.