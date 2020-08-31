Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:04Заразились
на 31.08В России 995 319+4 993В мире 25 222 709+226 253

COVID-вакцинация групп риска в РФ планируется после ноября-декабря

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Первые вакцины от коронавируса для представителей групп риска начнут поступать в сентябре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Группы риска. Первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре. Дальше уже более массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря", - сказал Мурашко журналистам в понедельник.

В РоссииПутин сообщил о хорошем самочувствии дочери, которая привилась от COVID-19Читать подробнее

Ранее сообщалось, что сейчас формируются группы добровольцев для пострегистрационных наблюдений. Уже набрано больше 2,5 тыс. человек, всего будет 40 тыс. добровольцев.

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Он добавил, что одна из его дочерей успешно привилась российской вакциной.

Вакцина "Спутник V" будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует РФПИ, который получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран.

Хроника коронавируса. Август.

33
Венесуэльский доктор Хосе Брисуэла проходит дезинфекцию после проверки бессимптомных пациентов с COVID-19, помещенных на карантин в отеле в КаракасеВ Газе из-за отключения электричества и локдауна парикмахеры вынуждены обслуживать клиентов на улице28 августа. Почетный караул Малайзии провел репетицию парада в честь Дня независимости в медицинских масках.28 августа. Музей Метрополитен в Нью-Йорке вновь открылся для посетителей.27 августа. Министр спорта ЮАР разрешил возобновить боксерские спарринги в тренажерных залах после 153 дней карантина.26 августа. Подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновил уличных художников Мельбурна на новые работы.25 августа. В южноафриканском Йоханнесбурге ученики школ вернулись в свои классы после пяти месяцев, проведенных дома в результате пандемии COVID-19.25 августа. Египетский инженер-мехатроник Махмуд Эль-Куми изобрел робота, который способен проводить тесты ПЦР на COVID-19, измерять температуру тела, брать образцы крови, подавать напитки в ресторанах и проводить дезинфекцию.24 августа. Хошиминский зоопарк столкнулся с сокращением числа посетителей из-за пандемии COVID-19.21 августа. В аквапарке Ухани устроили водную вечеринку по случаю начала фестиваля электронной музыки, в которой приняли участие тысячи человек. Фотографии и видеозаписи мероприятия вызвали всеобщее возмущение.20 августа. В Венесуэле официально подтверждено 35 697 случаев заражения коронавирусом, 297 заболевших умерли. На фото: юноша во время бесплатных уроков музыки в Культурном центре в Каракасе.20 августа. Медицинский центр Университета Амстердама обнаружил, что грудное молоко женщин, перенесших инфекцию Covid-19, содержит антитела против коронавируса.19 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся достигло 2 млн 767 тыс. 273, число летальных исходов - 52 тыс. 889, поправились более 2 млн.18 августа. В Таиланде для соблюдения гражданами социальной дистанции в общественных местах наносят разметку.17 августа. Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч. С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, излечились 1,8 миллиона человек.14 августа. После ослабления карантинных ограничений в уругвайском Монтевидео открылся для посетителей театр Солис.13 августа. Начальная школа в центре Йоханнесбурга продолжает работу в условиях пандемии коронавируса, обеспечивая социальную дистанцию для школьников.12 августа. В США число случаев COVID-19 превысило 5 151 369. За сутки в стране выявлено 40 522 новых заражения короновирусной болезни.11 августа. Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми масками для лица и защитными перчатками. На фото: чайка в порту Дувра, Великобритания.11 августа. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Работы над созданием препарата финансирует РФПИ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей успешно привилась российской вакциной.10 августа. В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.7 августа. В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
Венесуэльский доктор Хосе Брисуэла проходит дезинфекцию после проверки бессимптомных пациентов с COVID-19, помещенных на карантин в отеле в Каракасе
Хроника 09 января – 31 августа 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия

Новости по теме

Новости

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для детей с эпилепсией "Фризиум"

ВТБ начал проверку по факту утечки данных своих клиентов

ВТБ начал проверку по факту утечки данных своих клиентов

Самый длинный в середине XX века ледник на Урале полностью растаял

Самый длинный в середине XX века ледник на Урале полностью растаял
Пандемия коронавируса

Суд отменил штраф в 30 тыс. руб. жителю Башкирии за фейк о COVID-19

ДТП с участием Михаила Ефремова

Еще один свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском месте

Еще один свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском месте
Пандемия коронавируса

В РФ самым стойким к COVID-19 оказался иммунитет детей до 13 лет

В РФ самым стойким к COVID-19 оказался иммунитет детей до 13 лет
Пандемия коронавируса

В РФ стартует второй этап исследования иммунитета к COVID-19

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры
Пандемия коронавируса

Вузам в РФ поручили подготовиться к возобновлению COVID-ограничений

Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшие две недели

Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшие две недели
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');