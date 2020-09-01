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Вьетнам готовится возобновить международные рейсы с середины сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вьетнам может возобновить международные рейсы с середины сентября, для всех прибывающих пассажиров будет обязательным 14-дневный карантин, сообщается на правительственном портале страны.

Пандемия коронавируса

"Управление гражданской авиации Вьетнама разработало план возобновления международного авиасообщения с середины сентября. Первые международные рейсы будут осуществляться в Японию и Южную Корею с частотой четыре раза в неделю по каждому маршруту", - говорится в сообщении.

Вьетнам прекратил международное коммерческое авиасообщение 1 апреля, чтобы предотвратить ввоз в страну коронавируса. В результате столь длительного простоя государственная авиакомпания страны Vietnam Airlines по итогам года может понести убытки в размере $4 млрд.

С начала года въездной туризм в страну сократился на 66,6%.

По состоянию на 1 сентября во Вьетнаме зарегистрировано 1 044 случая COVID-19, скончались 34 человека.

Вьетнам Коронавирус

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