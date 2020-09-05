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Лесной пожар в одном из районов Ростовской области локализован

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты локализовали природный пожар в Тарасовском районе Ростовской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В шесть часов проведена авиаразведка. Активного горения нет", - говорится в сообщении.

Накануне площадь лесного пожара в Тарасовском районе увеличилась с 1,2 тыс. га до 1,3 тыс. га.

По данным ведомства, на данный момент в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах действует режим чрезвычайной ситуации.

В среду пожары охватили четыре района Ростовской области. Позднее в МЧС сообщили, что два природных пожара продолжают действовать в Белокалитвинском и Тарасовском районах. Жертвой пожаров стала одна женщина.

Ситуацию в Тарасовском районе называли наиболее сложной. Около 200 человек были эвакуированы из хуторов Дубы и Патроновка, еще около 140 человек самостоятельно покинули станицу Митякинская. Для пострадавших от пожаров был развернут пункт временного размещения.

Рослесхоз назвал причиной пожаров в регионе переход степных пожаров в леса.

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