Власти Чечни решили обеспечить "информационную безопасность СМИ"

Одной из задач названо обеспечение прозрачности в работе СМИ и подведомственных организаций

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил обеспечить информационную безопасность всех ресурсов республиканских СМИ и ведомств, сообщил во "ВКонтакте" министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

По его словам, его заместитель Ибрагим Мустапаев тщательно проанализировал состояние аккаунтов и сайтов подведомственных министерству учреждений. После этого сам Дудаев поручил в кратчайшие сроки внедрить "все необходимые технологии информационной защиты", а также организовать обучающие семинары для сотрудников республиканских СМИ "с целью повышения квалификации в сфере IT-технологий". Эту задачу он назвал приоритетной.

Кроме того, в министерстве договорились провести проверку подведомственных СМИ и учреждений на предмет ошибок и недочетов.

"Основная задача - привести работу организаций в соответствие со всеми требованиями законодательства и обеспечить прозрачность их деятельности", - объяснил министр.