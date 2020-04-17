Представительство ЕС обеспокоено угрозами в адрес журналистки "Новой газеты"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Представительство ЕС в России выразило обеспокоенность информацией об угрозах, поступающих журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной, и призвало российские власти обеспечивать безопасность журналистов.

"Мы обеспокоены сообщениями об угрозах в адрес журналистки Е. Милашиной. Мы призываем власти Российской Федерации обеспечивать безопасность журналистов, которые выполняют свою работу", - говорится в сообщении представительства, распространенном в пятницу.

"Свобода прессы - основа демократического государства и должна соблюдаться, особенно в это непростое время", - подчеркнули в представительстве.

12 апреля "Новая газета" опубликовала материал о ситуации с распространением коронавируса в Чечне. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию, изложенную в публикации.

15 апреля в редакции "Новой газеты" сообщили, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора "Новой газеты" Милашиной.

"Как говорится в документе, который поступил в распоряжение редакции, Генпрокуратура нашла в материале "Смерть от коронавируса - меньшее зло" от 12 апреля "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности". При этом в письме не указано, что именно из материала Милашиной трактуется как фейкньюс", - заявили в "Новой".

Отмечалось, что Роскомнадзор потребовал в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта. "Вскоре после публикации с критикой издания выступил глава Чечни Рамзан Кадыров: он назвал информацию о проблемах в регионе "чушью", (...) а также публично угрожал Милашиной", - говорится в сообщении "Новой газеты".

Позже главный редактор издания Дмитрий Муратов сообщил "Интерфаксу", что "Новая газета" выполнила требование Роскомнадзора об ограничении доступа к материалу и после получения разъяснений от Генпрокуратуры не исключает обжалования требования о блокировке.

Постоянная Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов осудила удаление с сайта "Новой газеты" статьи Милашиной. "Члены СПЧ, как и многие тысячи граждан страны, видели видеообращение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которое стало, по сути, ответом на статью Елены Милашиной в "Новой газете" и фактически содержало неприкрытые угрозы в адрес этого журналиста и редакции", - говорится на сайте СПЧ.