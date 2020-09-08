Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит дело Карины Цуркан о шпионаже

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, поступило в Мосгорсуд и будет назначено к слушанию в ближайшее время.

Судебный процесс над Цуркан пройдет в закрытом от слушателей режиме, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Закрытый режим, как пояснили в Мосгорсуде, связан с наличием в материалах дела грифа "секретно".

Следствие ФСБ обвинило Цуркан в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Женщина была задержана летом 2018 года, ей грозит до 20 лет заключения.

Согласно информации защиты, по версии следствия, бывший топ-менеджер "Интер РАО" 16 августа 2004 года "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Вину Цуркан не признает, а защита утверждает, что доказательства были сфальсифицированы.

В январе 2020 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил декабрьское постановление Мосгорсуда, продлившего Цуркан арест до 21 месяца, изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Однако позже Второй кассационный суд по представлению Генпрокуратуры отменил решение апелляционного суда и вернул Цуркан под стражу. На свободе она провела 23 дня.