Суд оставил Карине Цуркан три дня на изучение ее дела о шпионаже

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы 24 июля ограничил обвиняемую в шпионаже бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан и ее защиту в изучении материалов ее дела. Они должны ознакомиться с делом до 30 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Цуркан задержали летом 2018 года. В середине января 2020 года ее выпустили из СИЗО, в конце января Генпрокуратура опротестовала это решение, и в феврале она снова была арестована. В последний раз ей продлили арест в июне - до 24 августа.

По словам адвокатов, в ФСБ считают, что Цуркан 16 августа 2004 года "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Цуркан вину не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.