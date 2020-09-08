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Вакцинация в рамках II этапа испытаний вакцины "Вектора" успешно завершена

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Все добровольцы, привитые российской COVID-вакциной производства ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора в рамках II этапа клинических исследований, чувствуют себя хорошо, иммунитет сформирован, последняя группа добровольцев выписана из стационара, сообщает ведомство.

"Сегодня, 08.09.2020, заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара. Таким образом, все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили "госпитальный" 23-дневный этап наблюдения. Добровольцы чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном во вторник.

В ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что, таким образом, завершено введение вакцины всем участникам клинических исследований II этапа, теперь за ними будет вестись наблюдение вне стационара. У всех добровольцев, которые были привиты ранее в ходе клинических исследований и получили двукратную дозу вакцины, иммунитет сформировался, добавили в Роспотребнадзора.

О завершении первого этапа испытаний вакцины "Вектора" стало известно в прошлый четверг, 3 сентября. Тогда пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что девять добровольцев, принявшие участие в первом этапе исследований, были вакцинированы два раза, они чувствуют себя хорошо и уже покинули стационар.

ГНЦ "Вектор" разрабатывает пептидную вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", как ожидается, она может быть зарегистрирована к началу октября. Препарату предстоит еще третий этап исследований. Ранее сообщалось, что по укороченной схеме временное регистрационное удостоверение для вакцины может быть получено после успешного подведения итогов второго этапа.

В Роспотребнадзоре также заявляли, что текущее клиническое исследование вакцины зарегистрировано в международном регистре ClinicalTrials.gov.

Хроника 09 января – 08 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Вектор Роспотребнадзор Коронавирус

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