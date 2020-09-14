Торги акциями "РусАла" на Мосбирже приостановят 22-25 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Торги акциями "РусАла" на "Московской бирже", как ожидается, будут приостановлены с 22 по 25 сентября включительно в связи с процедурой редомициляции компании с острова Джерси в специальный административный район в Калининградской области. Об этом сообщил эмитент.

Торги на бирже Гонконга в эти дни приостанавливаться не будут.

25 сентября Федеральная налоговая служба должна зарегистрировать "РусАл" как международную компанию в рамках законодательства о САР. Банк России уже зарегистрировал выпуск и проспект ценных бумаг в рамках процедуры редомициляции, говорится в сообщении.