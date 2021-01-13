Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам

Стенд компании "ВостокУголь" на IV Восточном экономическом форуме Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Часть доли погибшего в мае 2020 года Дмитрия Босова в капитале ООО "УК Востокуголь" отошла его родственникам, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Изменения зарегистрированы по данным на 11 января. Ранее Босову принадлежала 50% компании. Теперь на его имя зарегистрировано только 16,67%. Супруга погибшего бизнесмена, Катерина Босов, а также Антон, Артем, Борис, Бэлла, Людмилы Босовы получили по 5,56% в капитале "Востокугля".

Оставшиеся 50% в капитале "Востокугля" числятся на балансе самой компании (данные на 18 мая 2020 года).

В августе 2020 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск бизнесмена Александра Исаева, который требовал восстановить свои права на 50% ООО "УК Востокуголь".

Исаев, как следовало из материалов дела, требовал и добился признания ничтожной сделки по купле-продаже 50%-й доли в уставном капитале УК "Востокуголь". Этот договор был заключен в апреле 2020 года между Исаевым и совладельцем ООО "Аллтек" Олегом Шемшуком.

ООО "УК Востокуголь" - угольный проект группы "Аллтек" погибшего бизнесмена Дмитрия Босова.