Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Reuters

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров считает ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным лишь поводом для возможного введения Западом дополнительных санкций против России.

В интервью телеканалу RTVI его спросили, может ли инцидент с Навальным стать "драйвером" для дополнительных санкций Запада против России. "Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций", - сказал Лавров.

Министр также предупредил, что позиция Запада по ситуации с Навальным может привести к очень печальным последствиям. Лавров отметил, что в сложившейся ситуации "западные партнеры на нас посматривают с высокомерием: мы имеем право сомневаться в их правоте и профессионализме".

"Если это так, значит, они смеют сомневаться в профессионализме наших врачей, следователей. Это позиция, которая, к сожалению, начинает напоминать другие времена", - сказал Лавров. "Высокомерие и чувство собственной непогрешимости уже наблюдалось в Европе и приводило к очень печальным последствиям", - подчеркнул министр.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. 14 сентября в учреждении заявили, что российский оппозиционер стал чувствовать себя лучше и уже может ненадолго вставать с постели.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. "Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего", - заявил Песков журналистам 9 сентября.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

В среду, 9 сентября, немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.