Лавров счел безосновательными угрозы ЕС из-за Навального при отсутствии следствия

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз, угрожая России санкциями за инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным, действует без суда и следствия, фактов не предоставляется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы слышим объявления, угрозы, предупреждения, что будут введены санкции, уже перечисляются некие персонажи, которые будут подвергнуты этим наказаниям за то, что был отравлен Алексей Навальный. Нас уже не удивляет, что Евросоюз действует без суда и следствия", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим датским коллегой Йеппе Кофодом.

Он напомнил, что ЕС требует от России провести расследование в связи с отравлением Навального. "Никаких фактов нам не предоставляет та же Германия", - подчеркнул министр.

По его словам, "мы не можем расследовать дело, по которому у нас нет каких-либо фактов". "Наши следственные органы опросили около двухсот свидетелей, так и не могли добиться ясного ответа от тех, кто ворвался в комнату в гостинице в Томске после того, как Алексей Навальный оттуда выписался, нет объяснений, почему они забирали оттуда предметы", - сказал Лавров.

Как подчеркнул министр, "то, что будут объявлены санкции (ЕС - ИФ), без какого-либо доказательства, без завершения даже того расследования, на котором настаивает Германия и прочие европейские страны, и которое мы не можем без их содействия провести, нас не удивляет". "Такое мы уже видели, когда пару лет было отравление в Солсбери (отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - ИФ)", - отметил Лавров.

"Отношения с ЕС активно деградируют. Мы видим, как в дополнение к известному русофобскому меньшинству, весьма агрессивному, добавляются и попытки в серьезных, старо-европейских странах возглавить это движение, в том числе в Германии. Нас это печалит", - подчеркнул глава российского МИД.

Возможные санкции

8 октября французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники написала, что Париж и Берлин передадут на рассмотрение партнерам по ЕС санкционный список в связи с событиями вокруг Навального. По данным издания, в список включены девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Издание утверждает, что лица, в отношении которых планируется ввести санкции, работают в администрации президента РФ и в силовых структурах. ГосНИИОХТ, по информации газеты, решили включить в санкционный список, потому что "его считают местом создания в советские времена отравляющего вещества "Новичок".

Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что его страна присоединится к антироссийским санкциям ЕС в связи с предполагаемым отравлением Навального.

На Западе уверены, что 20 августа Навальный был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом группы "Новичок". Расследование Организации по запрещению химоружия установило, что российского оппозиционера отравили новым типом "Новичка". В Москве утверждают, что российские эксперты не нашли ядов в организме Навального. При этом РФ заявляет, что страны Запада, в частности, Германия не хочет сотрудничать с российской стороной в выяснении причин случившегося.