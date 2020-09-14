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Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

Путин и Лукашенко встречаются в Сочи, Навальный уже встает, на Венере ищут жизнь

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Лидеры двух стран проговорили почти четыре часа. В ходе встречи была достигнута договоренность о ежемесячных совместных военных учениях, которые будут проходить в течение ближайшего года. Кроме того, стало известно, что РФ предоставит Белоруссии госкредит в $1,5 млрд. В Москве подчеркивается, что кредит предоставлен соседней стране, а не ее президенту. Сам Лукашенко поблагодарил Путина за отношение к ситуации в Белоруссии. В Кремле заявили, что считают Лукашенко легитимным президентом соседней страны, а размещение российских баз в республике не было условием поддержки белорусского лидера.

- Алексей Навальный стал вставать с постели, сообщает берлинская клиника Charite. Представитель правительства ФРГ заявил, что выводы об отравлении оппозиционера "Новичком" подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции. Информацию о выводах французских экспертов подтвердил Эммануэль Макрон. В немецком МИД подчеркивают, что все лаборатории брали пробы у Навального самостоятельно. Сергей Лавров назвал все происходящее поводом для возможного введения Западом дополнительных санкций против России.

- Лавров отменил свой визит в Берлин. В российском МИД указали на то, что немецкий министр иностранных дел пересмотрел свою программу, в связи с чем первоначальная и основная цель поездки Лаврова оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным.

- Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД. Как пишет "Коммерсантъ", планируется ввести понятие средств индивидуальной мобильности. Пользователи скутеров, роликов, скейтбордов и т.п. смогут выехать на тротуар или пешеходную дорожку, но пешеходы будут иметь приоритет в движении.

- Правящая партия Японии выбрала преемника Синдзо Абэ. Как ожидается, генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга в среду, 16 сентября будет утвержден на посту премьера.

- Еще три партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму. Это партии "Новые люди" владельца Faberlic Алексея Нечаева , "Зеленая альтернатива" выходца из движения "Местные" Руслана Хвостова и "За правду" Захара Прилепина.

- В кислотных облаках Венеры нашли намеки на жизнь. Группа ученых британского и американского университетов нашла в атмосфере этой планеты следы газа фосфина. Он ядовит, но является одним из возможных биомаркеров, то есть химических веществ, которые могут быть признаком существования жизни.

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