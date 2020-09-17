Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Архивное фото Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Орден присвоен Медведеву с формулировкой "за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу".

Указ о награждении опубликован на портале правовой информации.

Медведев был назначен на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ в январе. Ранее такой должности не существовало, указ о ее создании также был подписан в январе.

В начале года Медведев объявил об отставке правительства после того, как Путин в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию.