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Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Возможность усиления карантинных мер в России в связи с некоторыми прогнозами о росте динамики заболеваемости коронавирусом не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг Пескова спросили, "ходят ли обсуждения" о том, чтобы вернуться к самоизоляции "или усилить карантинные меры хотя бы частично" на фоне "слухов" о грядущем повторном обострении ситуации с коронавирусом в России.

"Нет, никаких обсуждений не ходит", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина. Он объяснил, почему этот вопрос не обсуждается.

"Потому что заблаговременно в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах РФ без исключения были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии. Эта мобилизация состоялась. Она осуществлялась под строгим контролем и при координации с правительственным штабом. В этой работе еженедельно принимал лично участие президент России. Это дало свои плоды", - сказал Песков.

"Система здравоохранения мобилизована. И это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Во время беседы с журналистами была поднята тема ситуации в Ставропольском крае, где в связи с коронавирусом по-прежнему пройден только первый этап снятия ограничений, разрешена работа только малых магазинов и основной бизнес закрыт уже шестой месяц по настоянию Роспотребнадзора. В связи с этим Пескова спросили, "должны ли губернаторы подчиняться" таким решениям Роспотребнадзора и как, по мнению Кремля, "должна выстраиваться работа глав регионов в таких вопросах".

"В данном случае это прерогатива глав регионов. Именно они принимают соответствующее решение. Здесь они должны пользоваться теми полномочиями, которые у них есть", - сказал пресс-секретарь.

По данным оперштаба на четверг, 17 сентября, в России за минувшие сутки выявлено 5 762 случая инфицирования коронавирусом в 83 регионах.

Накануне в РФ было зафиксировано 5 670 случаев. Последние две недели количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5,1 - 5,5 тыс. заболевших коронавирусом, новый рост выявленных случаев отмечен с начала текущей недели. Более 5 тысяч заболевших в России вновь начали выявлять с 4 сентября.

Хроника 09 января – 17 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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