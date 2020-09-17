Поправки, "окрашивающие" допдоходы от изменения НДФЛ, внесли в Госдуму

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект поправок в Бюджетный кодекс РФ, позволяющих финансировать выплаты семьям с детьми и лечение детей за счет дополнительных доходов, которые будут поступать от изменений НДФЛ.

Соответствующий проект поправок опубликован в электронной базе данных парламента.

В текущем году были предложены и частично уже приняты изменения в НДФЛ. В частности, в апреле, был принят закон о взимании 13-процентного налога с процентного дохода по вкладам граждан выше определенного уровня, а также отменено освобождение физлиц от налогообложения купонного дохода по государственным ценным бумагам РФ. Помимо этого, в осеннюю сессию планируется принятие поправок в НК, которые вводят 15% ставку НДФЛ в части доходов, превышающей 5 млн рублей в год.

По поручению президента все дополнительные доходы, получаемые от этих мер, должны быть направлены на определенные цели. Так допдоходы от обложения процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, процентов, выплачиваемых нерезидентам, должны направляться на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудноспособным лицам. В 2022 году ожидается поступление таких доходов размере 100 млрд рублей, в 2023 году - 102,9 млрд рублей.

Однако, хотя НДФЛ является федеральным налогом, поступления от него зачисляются в региональные и местные бюджеты (по схеме 85% / 15%). Социальные же выплаты, которые предлагается финансировать за счет доппоступлений этого налога, относятся к полномочиям РФ и производятся из федерального бюджета.

В связи с этим в Бюджетный кодекс вносятся поправки, которые позволят в полном объеме зачислять в федеральный бюджет суммы НДФЛ в отношении процентных доходов по вкладам, облигациям, процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства.

Доходы, которые будут получены от введения ставки НДФЛ 15% в отношении дохода в части, превышающей 5 млн рублей в год (всего таких доходов ожидается в 2021 году - 60 млрд рублей, в 2022 году - 64,1 млрд рублей, в 2023 году - 68,6 млрд рублей), должны быть использованы для финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе, редкими заболеваниями.

Чтобы профинансировать эти расходы, дополнительные поступления от превышения ставки 13% будут направлены в федеральный бюджет. Для этого часть НДФЛ, уплачиваемого при превышении доходами 5 млн рублей в год, будет распределяться по следующему нормативу: 13% - в федеральный бюджет, 87% - в региональные и местные.