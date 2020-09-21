СКР заинтересовался Пашаевым в связи с возможным квартирным мошенничеством

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета поручил подчиненным проверить сообщения СМИ о якобы мошенничестве с недвижимостью, к которому причастен бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

"Председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева", - сообщили "Интерфаксу" в СК.

Следователей заинтересовала информация СМИ о том, что Пашаев, возможно, "причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров". "По их данным, он обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь", - рассказали в СК.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пашаев обманным путем прописался в квартире страдающей душевной болезнью женщины. Позднее Пашаев якобы приватизировал квартиру, оставив женщину без единственного жилья.

Теперь уже бывший адвокат Пашаев стал известен в связи с резонансным процессом по делу о смертельном ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым. В ходе процесса Пашаев неоднократно давал комментарии СМИ, в том числе прямо противоречащие друг другу. По сообщениям СМИ, он также обещал Ефремову, что тому не грозит строгий приговор.

Однако Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и отправил его в колонию на 8 лет.

После приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева.

18 сентября стало известно, что совет Адвокатской палаты Северная Осетия - Алания лишил Пашаева статуса адвоката на год. Федеральная палата адвокатов посчитала, что Пашаев нарушил требования Кодекса профессиональной этики в связи с их публичной активностью по резонансному делу. Прекращения адвокатского статуса Пашаева, а также возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского (он представлял интересы потерпевших по делу Ефремова) добивался и Минюст за их публичные высказывания в рамках расследования и суда по делу Ефремова.