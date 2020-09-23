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Суд арестовал одного из руководителей красноярской "Общины Виссариона"

Суд арестовал одного из руководителей красноярской "Общины Виссариона"
Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Владимир Ведерников
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Центральный райсуд Новосибирска в среду арестовал на два месяца одного из руководителей красноярской религиозной организации "Церковь Последнего Завета" Владимира Ведерникова.

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"Постановлением Центрального районного суда от 23 сентября в отношении обвиняемого Ведерникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 22 ноября 2020 года", - сообщила "Интерфаксу" помощник председателя суда Алена Зубова.

Во вторник Следственный комитет РФ подтвердил задержание руководства красноярской религиозной организации "Церковь Последнего Завета". В ходе спецоперации следователей и сотрудников ФСБ и МВД были задержаны Сергей Тороп, Вадим Редькин и Ведерников. В жилищах руководителей и участников прошли обыски.

По данным ведомства, с 1991 года по 22 сентября 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников руководили религиозной организацией "Церковь Последнего Завета" в Курагинском районе Красноярского края. Тороп именовал себя Сыном Божьим "Христом" под именем Виссарион.

По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.

Задержанным планируется предъявить обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ, п. "а", "б", ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами; причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).

В конце августа в общину прибыли журналисты, представители религиозного движения попытались помешать съемкам. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Церковь Последнего Завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году религиозная организация получила нынешнее название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона". Они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе Красноярского края.

Церковь Последнего Завета Община Виссариона Красноярский край СКР Владимир Ведерников

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