Песков заявил о "санкционной зависимости" США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская политика санкций не находит поддержки у мирового сообщества, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается в целом такой санкционной зависимости США, а это уже трудно назвать по-другому, то она всем хорошо известна, всем странам мира, и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет", - сказал он журналистам, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении России за предполагаемое отравление оппозиционера Алексея Навального после того, как станут все обстоятельства инцидента.

В целом Песков сказал, что оставит "удовольствие комментировать заявление госсекретаря США своей коллеге Маше (официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой - ИФ)".

Накануне, 21 сентября, президент США Дональд Трамп отказался говорить с прессой о том, кто несет ответственность за инцидент с российским оппозионером. "Мы поговорим об этом в другой раз", - сказал он американским журналистам, отвечая на вопрос одного из них о том, "кто отравил Навального".

Ранее в сентябре Трамп заявлял, что будет недоволен, если версия Берлина об отравлении Навального подтвердится.

Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск - Москва 20 августа. Из-за этого пилотам пришлось посадить самолет в Омске, где оппозиционер был госпитализирован. Через несколько дней его отправили в берлинскую клинику Charite. После обследования немецкие врачи сделали вывод, что Навального отравили разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок". Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти расследовать инцидент с оппозиционером.