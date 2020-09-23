Два послушника получили психические расстройства в общине Виссариона

Во время службы религиозного движения "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Двое послушников пострадали во время пребывания в красноярской религиозной организации "Церковь последнего завета", сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, следственные органы планируют предъявить обвинение руководителям религиозной организации.

"Оба фигурирующих в деле пострадавших до вступления в общину не страдали психическими расстройствами. По мнению следствия, действия руководителей религиозной организации, а именно психологическое насилие и система жестких лишений и ограничений, привели к тому, что у одного из потерпевших развилось тревожное расстройство, а у второго - расстройство режима сна и бодрствования", - сказал собеседник агентства.

Один из пострадавших проживал в общине в период с 1999 по 2013 год, второй - с 1999 по 2017 год.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации о психических расстройствах у адептов "Церкви последнего завета".

"Церковь Последнего Завета" - новое религиозное движение, которое основал житель Красноярского края Сергей Тороп (называющий себя Виссарионом) в 1991 году. В 1995 году религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе Красноярского края.

Дело против Виссариона

21 сентября силовики задержали руководителей организации Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, им планируется предъявить обвинение по статье "создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам".

С 1991 года мужчины руководили "Церковью последнего завета", Тороп называет себя сыном божьим "Христом" под именем "Виссарион". По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали деньги граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей причинен тяжкий вред здоровью. 23 сентября Центральный райсуд Новосибирска арестовал всех троих до 22 ноября.

23 сентябр Центральный райсуд Новосибирска арестовал Сергея Торопа, а также Редькина и Ведерникова.