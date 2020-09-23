Адепты "Церкви последнего завета" платили Виссариону десятину

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Послушники "Церкви последнего завета", руководителей которой задержали в Красноярском крае, должны были ежемесячно вносить в фонд секты часть своего дохода, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства разъяснил, что при вступлении с будущих послушников требовали передать в общину от 30% до 100% имущества, потом адепты ежемесячно должны были платить "десятину" или "тридцатину" - 10% и 30% дохода.

Отказ от платежа грозил исключением из общины.

Источник рассказал, что следствие установило роли руководителей секты.

"Сергей Тороп (Виссарион) занимался идеологией "Церкви последнего завета", разработкой религиозного учения, проведением богослужений, вовлечением новых послушников, сбором денег. Вадим Редькин отвечал за печать и распространение религиозной литературы, организацию проповедей и встреч, а также сам общался с послушниками. Владимир Ведерников руководил финансово-хозяйственной деятельностью общины и школой, общался от имени руководства организации с представителями власти", - пояснил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

"Церковь Последнего Завета" - новое религиозное движение, которое основал житель Красноярского края Сергей Тороп (называющий себя Виссарионом) в 1991 году. В 1995 году религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе Красноярского края.

21 сентября силовики задержали руководителей организации Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, им планируется предъявить обвинение по статье "создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам".

С 1991 года мужчины руководили "Церковью последнего завета", Тороп называет себя сыном божьим "Христом" под именем "Виссарион". По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали деньги граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей причинен тяжкий вред здоровью. 23 сентября Центральный райсуд Новосибирска арестовал всех троих до 22 ноября.

23 сентября Центральный райсуд Новосибирска арестовал Сергея Торопа, а также Редькина и Ведерникова.