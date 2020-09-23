Скопившиеся на границе РФ граждане Киргизии уедут 24 и 25 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан в очередной раз открыл транзитный коридор через свою территорию для киргизских граждан, скопившихся на границе Башкирии и Оренбургской области в РФ в надежде попасть на родину, несмотря на карантинные ограничения по коронавирусу.

Как сообщает пресс-служба МИД Киргизии, получено согласие казахстанской стороны для транзитного проезда по территории Казахстана автобусов с гражданами Киргизии.

В ведомстве заявили, что из-за большого числа киргизских граждан, скопившихся в Оренбургской области и в Башкирии, переход российско-казахстанской границы и их вывоз будет организован в два этапа 24 и 25 сентября.

"В Казахстане киргизские граждане будут размещены по автобусам для дальнейшего следования в сторону казахстанско-киргизской границы", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Киргизии подчеркнули, что данная акция является разовой, и российско-казахстанская граница остается закрытой для пересечения.

17 сентября в пресс-службе главы Башкирии сообщили "Интерфаксу", что 1 343 гражданина Киргизии, возвращающихся на родину не могут пересечь границу Башкирии и Оренбуржья из-за карантинных мероприятий.