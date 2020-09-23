За информацию о беглецах из дагестанской колонии обещали до 1 млн руб.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Владимир Васильев обещает вознаграждение за поимку беглых преступников из исправительной колонии №2 в поселке Шамахал.

"За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей", - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Деньги уже выделены из республиканского бюджета, отмечает глава Дагестана.

В ночь на 23 сентября шестеро осужденных совершили побег из исправительной колонии N2 в поселке Шамхал в Махачкале. Они бежали через тоннель, который прорыли под стеной.

Один из беглых преступников был приговорен к 15 годам колонии за убийство, двое - к 12 годам колонии за наркотики, еще трое - к срокам не менее 8 лет колонии.