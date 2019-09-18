Дипломаты начали переговоры о статусе Англо-американской школы в Москве

Школа

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские дипломаты, МИД и Министерство просвещения России начали переговоры о статусе Англо-американской школы в Москве, рассказал глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко. В середине июля в МИД России отмечали, что школа находится вне правового поля и ее формальный статус не соответствует фактическому положению дел.

Школа первоначально была создана в 1949 году при посольстве США, ею управляют дипмиссии США, Великобритании и Канады через школьный совет. С территории американского посольства учреждение переехало.

"Это будет долгоиграющая история. Вопрос в том, что историческая организация школы и ее нынешнее состояние не соответствуют времени. Школа выросла далеко за рамки дипломатической школы на территории посольства, теперь это международная школа, где большинство учащихся - это дети либо бизнесменов, либо россиян, из 60 стран", - сказал Родзянко.

По его словам, статус школы необходимо поменять. Россия понимает, что сохранить школу - в ее интересах, добавил он: "нам это очевидно, мы это стараемся объяснить".

"То, что это попало в перестрелку дипломатических споров - очень жаль, жалко в первую очередь детей", - сказал также Родзянко.

В июле The New York Times узнала, что нескольким десяткам учителей этой школы перед началом учебного года отказались выдать визы в Россию. Это подтвердили в посольстве США в Москве.

В МИД России дипломатов обвинили в передергивании фактов. Там объяснили, что сотрудники школы ездят в Россию по дипломатическим визам и паспортам, хотя на самом деле школа давно превратилась в коммерческое учреждение и в ней платно учатся дети граждан России. Там добавили, что школа находится вне правового поля, Москва давно просила Вашингтон привести в соответствие статус школы и ее сотрудников, но этого не было сделано. Также в МИД заявили, что Вашингтон не выдает дипломатические визы административно-техническому персоналу российских заграничных школ.

Позднее Bloomberg узнал, что визы были выданы семи из 30 учителей Англо-Американской школы, которые их запрашивали.

В сентябре 2018 года в Петербурге закрылась Англо-американская школа (Anglo-American School of St.Petersburg, AASSP), в которой учились дети дипломатов и бизнесменов. В школе заявили, что чиновники отказались продлить с ней договор аренды по требованию МИД. До того от школы требовали переоформить документы. Также из-за проблем со статусом в России прекратил работу Британский совет.