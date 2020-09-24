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Глава РФПИ заверил, что Sputnik V не влияет на репродуктивную функцию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Первая зарегистрированная в РФ вакцина от коронавируса не оказывает влияния на репродуктивную функцию человека, а также развитие онкологических заболеваний, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что Sputnik V создан на основе человеческого аденовируса, а 10-летия наблюдений за такими вакцинами доказывают, что эффектов на репродуктивную функцию они не оказывают.

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"Мы уверены, что человеческий аденовирус, на котором основана вакцина (института) Гамалеи Sputnil V не вызывает никаких долгосрочных последствий на фертильность, это исследовано десятилетиями", - сказал Дмитриев на онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе".

Дмитриев отметил, что это как раз не относится к мРНК и аденовирусу обезьяны, на основе которых разрабатываются зарубежные вакцины.

"Это, кстати, действительно, не исследовано для мРНК, для обезьяньего аденовируса. (...) Это технологии, которые запущены в США и в Европе. И для нас это, действительно, удивительно, что не проверив такие важные вещи, которые, в общем-то, влияют на целую нацию, идёт попытка эти технологии на Западе запустить, не проверив их влияние на фертильность, не проверив долгосрочные эффекты на рак. Это всячески замалчивается",- сказал он.

Дмитриев пояснил относительно действия человеческого аденовируса, что "когда вы просто простыли, это не влияет на продолжение рода, потому что этот вирус жил с нами 100 тысяч лет и мы к нему привыкли, и он - к нам привык".

"Также есть 250 клинических исследований, которые показывают, что нет никаких долгосрочных последствий от именно аденовирусных векторов человека. Мало того с 1971 года всем волонтерам в американской армии предлагают вакцину аденовируса человека. И уже вакицнировано более 10 млн американских солдат, у которых нет проблем с репродукцией",- рассказал он.

Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Кирилл Дмитриев РФПИ коронавирус Sputnik V

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