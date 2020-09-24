Защита обжаловала арест руководителя красноярской "общины Виссариона"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционная жалоба на арест Владимира Ведерникова, одного из руководителей общины "Церковь последнего завета", поступила в районный суд Новосибирска, сообщает пресс-служба суда.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "общиной Виссариона", они живут в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

21 сентября силовики задержали Торопа и еще двух руководителей - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, им планируется предъявить обвинение по ч.1 ст.239 УК РФ, пп. "а", "б", ч.3 ст.111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами; причинение тяжкого вреда здоровью людей).