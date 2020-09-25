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В Бурятии и Иркутской области закончились активные поиски самолета Ан-2

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Бурятии и Иркутской области прекращены активные поиски самолета Ан-2, пропавшего в июле этого года, говорится в приказе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

"Активные поиски потерпевшего бедствие воздушного судна Ан-2, его пассажиров и экипажа прекращены. В случае получения достоверной информации о месте нахождения воздушного судна начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации поручено возобновить расследование инцидента", - сказано в приказе, текстом которого располагает "Интерфакс".

Экипажам воздушных судов гражданской авиации, выполняющим полеты в районе предполагаемого бедствия, рекомендовано проводить визуальный осмотр местности.

По данным Росавиации, с 19 июля по 21 сентября к поискам Ан-2 было привлечено 12 воздушных судов и 2 беспилотных летательных аппарата, 7 спасательных парашютно-десантных групп, 23 наземные поисково-спасательные группы.

Всего за время поисков произведено 170 вылетов с общим налетом более 662 часов, обследована территория на площади 36,9 тыс. кв. метров, из них более 10 тыс. кв. метров повторно.

Наземные поисково-спасательные группы обследовали территории Тункинского, Окинского районов Бурятии и Черемховского района Иркутской области."Все принятые меры для поиска потерпевшего бедствие воздушного судна Ан-2, его пассажиров и экипажа результатов не дали.

Как сообщалось, самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" 19 июля вылетел из бурятского поселка Кырен и пропал во время полета. Известно, что экипаж совершал облет Тункинского и Окинского районов региона, чтобы опередить участки леса, пораженные шелкопрядом и нуждающиеся в химической обработке.

На борту судна находилось шесть человек: два члена экипажа и командиры еще четырех самолетов, которые в дальнейшем должны были принять участие в сельхозработах.

Бурятия Иркутская область

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