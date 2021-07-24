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В Бурятии нашли возможные обломки пропавшего год назад Ан-2

В Бурятии нашли возможные обломки пропавшего год назад Ан-2
Ан-2. Архивное фото
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На перевале в Бурятии обнаружили обломки самолета; предположительно, это пропавший год назад Ан-2, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в администрации Тункинского района.

"На перевале "Байконур", вблизи озера Билюты найден разрушенным самолет, предположительно - Ан-2, и останки экипажа до четырех человек", - сказал он.

Обломки находятся на склоне горы на высоте порядка 400 метров.

Ан-2 авиакомпании "Феникс" (бортовой номер RA-71276) вылетел из поселка Кырен Тункинского района 19 июля прошлого года, спустя несколько минут после вылета связь с самолетом прервалась.

На его борту находились два члена экипажа и четыре командира воздушных судов авиакомпании, которые должны были уточнить территорию обработки лесов от тутового шелкопряда.

Бурятия Ан-2

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