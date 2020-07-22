В связи с исчезновением Ан-2 в Бурятии возбуждено уголовное дело

Самолет пока так и не нашли

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В связи с исчезновением самолета Ан-2 в Бурятии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч.3 ст. 263 УК). Об этом сообщило Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Самолет, в котором было шесть человек, пропал вечером 19 июля. Его до сих пор не нашли.

"В связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа", - говорится в пресс-релизе.

Самолет авиакомпании "Феникс" вылетел в воскресенье вечером из поселка Кырен в Бурятии и не вышел на связь в установленное время. На борту было два пилота и пассажиры - другие летчики "Феникса". Они совершали облет лесов Тункинского и Окинского районов, чтобы уточнить, как обрабатывать их от тутового шелкопряда.

Их продолжают искать.

Следователи осмотрели взлетно-посадочную площадку в Кырене, изъяли образцы топлива, которым Ан-2 заправляли перед вылетом, опросили техников, проводивших предполетную подготовку судна и руководителей авиакомпании.

Информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что Ан-2 передал координаты, покинув Бурятию, и пропал в горнолесном поясе Прибайкалья.